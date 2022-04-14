Eclipse Fi (ECLIP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Eclipse Fi (ECLIP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Eclipse Fi (ECLIP) Informasjon What is the project about? Eclipse Fi connects you with top-tier projects building in the Cosmos and up-and-coming EVM blockchain ecosystems. Our extensive network of quality accelerators, incubators, curators and builders brings you the best startups on the market. Our platform provides builders with the tools they need to launch their innovative projects with active and long-term audiences. Our tools enable lockdrops, airdrops, liquidity bootstrapping, auctions, IDO and more. What makes your project unique? We care about our community’s privacy and are the first zero-knowledge KYC project in the world thanks to our partnership with zkMe. We believe that technical experience should not be a barrier for participation in Web3. We’re partnering with innovative wallet providers that provide seamless participation across blockchains without hurdles, empowering a whole new audience to join Web3. History of your project. We have been building since early 2022 and initially targeted the Luna ecosystem however have since partnered with Binance Labs-backed Neutron blockchain to launch the best projects within the Neutron, Cosmos, and emerging EVM L2 ecosystems. What’s next for your project? Beyond our token launch we will continue to attract and curate the best projects and provide them with the tools they need to build their initial user base. What can your token be used for? ECLIP token can be staked to receive Cosmic Essence which grants increased access and allocation in launches. Stake ECLIP to increase lockdrop and LBA vault deposit caps and earlier access to certain launch module whitelists. We intend ECLIP to be used for DAO Governance and community governance for token launches. Offisiell nettside: https://eclipsefi.io/ Teknisk dokument: https://docs.eclipsefi.io/ Kjøp ECLIP nå!

Eclipse Fi (ECLIP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Eclipse Fi (ECLIP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 66.70K $ 66.70K $ 66.70K Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 113.72M $ 113.72M $ 113.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 175.96K $ 175.96K $ 175.96K All-time high: $ 0.493567 $ 0.493567 $ 0.493567 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00058652 $ 0.00058652 $ 0.00058652 Lær mer om Eclipse Fi (ECLIP) pris

Eclipse Fi (ECLIP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Eclipse Fi (ECLIP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ECLIP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ECLIP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ECLIPs tokenomics, kan du utforske ECLIP tokenets livepris!

