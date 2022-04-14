EBERT (EBERT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EBERT (EBERT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EBERT (EBERT) Informasjon EBERT: The Enigmatic Being of Base Chain EBERT is a groundbreaking project redefining the boundaries of creativity in the crypto space. Positioned as a trailblazer on the Base Chain, EBERT is more than just a crypto initiative—it's a movement designed to empower artists, creators, and innovators in the decentralized ecosystem. Built on the robust infrastructure of Base Chain, EBERT merges blockchain technology with artistic expression, providing a seamless platform for creatives to showcase, monetize, and innovate. By leveraging smart contracts, EBERT ensures trustless interactions and transparency, making it a safe and efficient space for collaboration and growth. At its core, EBERT embodies the spirit of evolution and resilience, blazing a path that reimagines how creativity and blockchain intersect. The project introduces unique mechanisms for decentralized funding, NFT creation, and community-driven projects, enabling creators to break free from traditional limitations. EBERT’s ecosystem is a hub for collaboration, where like-minded individuals can connect, share ideas, and collectively shape the future of decentralized creativity. Its user-friendly interface and innovative tools lower the entry barriers for creators, making the crypto space accessible to all, regardless of technical expertise. With EBERT, the Base Chain transforms into more than a blockchain—it becomes a canvas for ideas, a stage for performances, and a launchpad for the next generation of creative pioneers. Join EBERT and be part of the enigmatic journey shaping the future of crypto creativity. Offisiell nettside: https://whoisebert.xyz/ Teknisk dokument: https://white-glad-hare-157.mypinata.cloud/ipfs/QmNxm2GBqL21CS5fPLCxEZWVXmtM12YuakBdJ7Zva4GxE4 Kjøp EBERT nå!

EBERT (EBERT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EBERT (EBERT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 142.51K $ 142.51K $ 142.51K Total forsyning: $ 444.44M $ 444.44M $ 444.44M Sirkulerende forsyning: $ 444.44M $ 444.44M $ 444.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 142.51K $ 142.51K $ 142.51K All-time high: $ 0.00144415 $ 0.00144415 $ 0.00144415 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00032025 $ 0.00032025 $ 0.00032025 Lær mer om EBERT (EBERT) pris

EBERT (EBERT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EBERT (EBERT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EBERT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EBERT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EBERTs tokenomics, kan du utforske EBERT tokenets livepris!

EBERT prisforutsigelse Vil du vite hvor EBERT kan være på vei? Vår EBERT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EBERT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!