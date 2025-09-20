EBERT (EBERT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00034258 $ 0.00034258 $ 0.00034258 24 timer lav $ 0.00035851 $ 0.00035851 $ 0.00035851 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00034258$ 0.00034258 $ 0.00034258 24 timer høy $ 0.00035851$ 0.00035851 $ 0.00035851 All Time High $ 0.00144415$ 0.00144415 $ 0.00144415 Laveste pris $ 0.0002622$ 0.0002622 $ 0.0002622 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -1.51% Prisendring (7D) +3.62% Prisendring (7D) +3.62%

EBERT (EBERT) sanntidsprisen er $0.00035127. I løpet av de siste 24 timene har EBERT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00034258 og et toppnivå på $ 0.00035851, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EBERT er $ 0.00144415, mens den rekordlave prisen er $ 0.0002622.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EBERT endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -1.51% over 24 timer og +3.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EBERT (EBERT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 156.13K$ 156.13K $ 156.13K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 156.13K$ 156.13K $ 156.13K Opplagsforsyning 444.44M 444.44M 444.44M Total forsyning 444,444,443.9999999 444,444,443.9999999 444,444,443.9999999

Nåværende markedsverdi på EBERT er $ 156.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EBERT er 444.44M, med en total tilgang på 444444443.9999999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 156.13K.