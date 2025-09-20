Dagens Dynamic Crypto Index livepris er 10,772.76 USD. Spor prisoppdateringer for DCI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DCI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dynamic Crypto Index livepris er 10,772.76 USD. Spor prisoppdateringer for DCI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DCI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 DCI til USD livepris:

$10,772.76
+5.10%1D
+5.10%1D
USD
Dynamic Crypto Index (DCI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:30:49 (UTC+8)

Dynamic Crypto Index (DCI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 10,219.33
$ 10,219.33$ 10,219.33
24 timer lav
$ 10,772.76
$ 10,772.76$ 10,772.76
24 timer høy

$ 10,219.33
$ 10,219.33$ 10,219.33

$ 10,772.76
$ 10,772.76$ 10,772.76

$ 18,373.68
$ 18,373.68$ 18,373.68

$ 7,178.43
$ 7,178.43$ 7,178.43

0.00%

+5.11%

+0.72%

+0.72%

Dynamic Crypto Index (DCI) sanntidsprisen er $10,772.76. I løpet av de siste 24 timene har DCI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 10,219.33 og et toppnivå på $ 10,772.76, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DCI er $ 18,373.68, mens den rekordlave prisen er $ 7,178.43.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DCI endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +5.11% over 24 timer og +0.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dynamic Crypto Index (DCI) Markedsinformasjon

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

--
----

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

150.00
150.00 150.00

150.0
150.0 150.0

Nåværende markedsverdi på Dynamic Crypto Index er $ 1.62M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DCI er 150.00, med en total tilgang på 150.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.62M.

Dynamic Crypto Index (DCI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dynamic Crypto Index til USD ble $ +523.84.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dynamic Crypto Index til USD ble $ +128.7894230760.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dynamic Crypto Index til USD ble $ -1,173.6200245080.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dynamic Crypto Index til USD ble $ +1,557.656383335432.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +523.84+5.11%
30 dager$ +128.7894230760+1.20%
60 dager$ -1,173.6200245080-10.89%
90 dager$ +1,557.656383335432+16.90%

Hva er Dynamic Crypto Index (DCI)

DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance.

Dynamic Crypto Index (DCI) Ressurs

Dynamic Crypto Index Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dynamic Crypto Index (DCI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dynamic Crypto Index (DCI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dynamic Crypto Index.

Sjekk Dynamic Crypto Indexprisprognosen nå!

DCI til lokale valutaer

Dynamic Crypto Index (DCI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dynamic Crypto Index (DCI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DCI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Dynamic Crypto Index (DCI)

Hvor mye er Dynamic Crypto Index (DCI) verdt i dag?
Live DCI prisen i USD er 10,772.76 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DCI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DCI til USD er $ 10,772.76. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dynamic Crypto Index?
Markedsverdien for DCI er $ 1.62M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DCI?
Den sirkulerende forsyningen av DCI er 150.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDCI ?
DCI oppnådde en ATH-pris på 18,373.68 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DCI?
DCI så en ATL-pris på 7,178.43 USD.
Hva er handelsvolumet til DCI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DCI er -- USD.
Vil DCI gå høyere i år?
DCI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DCI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:30:49 (UTC+8)

