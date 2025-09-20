Dynamic Crypto Index (DCI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 10,219.33 $ 10,219.33 $ 10,219.33 24 timer lav $ 10,772.76 $ 10,772.76 $ 10,772.76 24 timer høy 24 timer lav $ 10,219.33$ 10,219.33 $ 10,219.33 24 timer høy $ 10,772.76$ 10,772.76 $ 10,772.76 All Time High $ 18,373.68$ 18,373.68 $ 18,373.68 Laveste pris $ 7,178.43$ 7,178.43 $ 7,178.43 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) +5.11% Prisendring (7D) +0.72% Prisendring (7D) +0.72%

Dynamic Crypto Index (DCI) sanntidsprisen er $10,772.76. I løpet av de siste 24 timene har DCI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 10,219.33 og et toppnivå på $ 10,772.76, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DCI er $ 18,373.68, mens den rekordlave prisen er $ 7,178.43.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DCI endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +5.11% over 24 timer og +0.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dynamic Crypto Index (DCI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Opplagsforsyning 150.00 150.00 150.00 Total forsyning 150.0 150.0 150.0

Nåværende markedsverdi på Dynamic Crypto Index er $ 1.62M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DCI er 150.00, med en total tilgang på 150.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.62M.