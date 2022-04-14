Dynamic Crypto Index (DCI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dynamic Crypto Index (DCI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dynamic Crypto Index (DCI) Informasjon DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance. Offisiell nettside: https://dcindex.io/ Teknisk dokument: https://dcindex.io/whitepaper Kjøp DCI nå!

Dynamic Crypto Index (DCI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dynamic Crypto Index (DCI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Total forsyning: $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 Sirkulerende forsyning: $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M All-time high: $ 18,373.68 $ 18,373.68 $ 18,373.68 All-Time Low: $ 7,178.43 $ 7,178.43 $ 7,178.43 Nåværende pris: $ 10,661.45 $ 10,661.45 $ 10,661.45 Lær mer om Dynamic Crypto Index (DCI) pris

Dynamic Crypto Index (DCI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dynamic Crypto Index (DCI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DCI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DCI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DCIs tokenomics, kan du utforske DCI tokenets livepris!

