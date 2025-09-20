DungeonSwap (DND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00545403 $ 0.00545403 $ 0.00545403 24 timer lav $ 0.00565569 $ 0.00565569 $ 0.00565569 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00545403$ 0.00545403 $ 0.00545403 24 timer høy $ 0.00565569$ 0.00565569 $ 0.00565569 All Time High $ 16.08$ 16.08 $ 16.08 Laveste pris $ 0.00533905$ 0.00533905 $ 0.00533905 Prisendring (1H) +0.61% Prisendring (1D) +2.20% Prisendring (7D) +0.29% Prisendring (7D) +0.29%

DungeonSwap (DND) sanntidsprisen er $0.00563645. I løpet av de siste 24 timene har DND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00545403 og et toppnivå på $ 0.00565569, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DND er $ 16.08, mens den rekordlave prisen er $ 0.00533905.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DND endret seg med +0.61% i løpet av den siste timen, +2.20% over 24 timer og +0.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DungeonSwap (DND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.42K$ 29.42K $ 29.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.19K$ 33.19K $ 33.19K Opplagsforsyning 5.22M 5.22M 5.22M Total forsyning 5,889,222.739374619 5,889,222.739374619 5,889,222.739374619

Nåværende markedsverdi på DungeonSwap er $ 29.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DND er 5.22M, med en total tilgang på 5889222.739374619. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.19K.