Dagens DungeonSwap livepris er 0.00563645 USD. Spor prisoppdateringer for DND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DND pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DungeonSwap livepris er 0.00563645 USD. Spor prisoppdateringer for DND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DND pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DND

DND Prisinformasjon

DND Offisiell nettside

DND tokenomics

DND Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

DungeonSwap Logo

DungeonSwap Pris (DND)

Ikke oppført

1 DND til USD livepris:

$0.00561643
$0.00561643$0.00561643
+1.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
DungeonSwap (DND) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:57:42 (UTC+8)

DungeonSwap (DND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00545403
$ 0.00545403$ 0.00545403
24 timer lav
$ 0.00565569
$ 0.00565569$ 0.00565569
24 timer høy

$ 0.00545403
$ 0.00545403$ 0.00545403

$ 0.00565569
$ 0.00565569$ 0.00565569

$ 16.08
$ 16.08$ 16.08

$ 0.00533905
$ 0.00533905$ 0.00533905

+0.61%

+2.20%

+0.29%

+0.29%

DungeonSwap (DND) sanntidsprisen er $0.00563645. I løpet av de siste 24 timene har DND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00545403 og et toppnivå på $ 0.00565569, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DND er $ 16.08, mens den rekordlave prisen er $ 0.00533905.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DND endret seg med +0.61% i løpet av den siste timen, +2.20% over 24 timer og +0.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DungeonSwap (DND) Markedsinformasjon

$ 29.42K
$ 29.42K$ 29.42K

--
----

$ 33.19K
$ 33.19K$ 33.19K

5.22M
5.22M 5.22M

5,889,222.739374619
5,889,222.739374619 5,889,222.739374619

Nåværende markedsverdi på DungeonSwap er $ 29.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DND er 5.22M, med en total tilgang på 5889222.739374619. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.19K.

DungeonSwap (DND) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på DungeonSwap til USD ble $ +0.00012135.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på DungeonSwap til USD ble $ +0.0001925112.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på DungeonSwap til USD ble $ +0.0001742187.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på DungeonSwap til USD ble $ +0.000230481855362403.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00012135+2.20%
30 dager$ +0.0001925112+3.42%
60 dager$ +0.0001742187+3.09%
90 dager$ +0.000230481855362403+4.26%

Hva er DungeonSwap (DND)

- We are building a decentralized table-top RPG style web game on the Binance Smart Chain with yield farming features. - Tokenomics is healthy, we have a long term maximum supply of 10,000,000 DND tokens and we burn the tokens via gaming mechanism, so over the long term, your DND Token the currency of DungeonSwap) will only get more worthy - Our unique feature beyond a standard yield-farming is a game called ""The Dungeon"" and ""Boss Battleground"" which the development team is working very hard to develop and hope to serve as a long term feature that generate user satisfaction.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

DungeonSwap (DND) Ressurs

Offisiell nettside

DungeonSwap Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DungeonSwap (DND) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DungeonSwap (DND) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DungeonSwap.

Sjekk DungeonSwapprisprognosen nå!

DND til lokale valutaer

DungeonSwap (DND) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DungeonSwap (DND) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DND tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om DungeonSwap (DND)

Hvor mye er DungeonSwap (DND) verdt i dag?
Live DND prisen i USD er 0.00563645 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DND-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DND til USD er $ 0.00563645. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DungeonSwap?
Markedsverdien for DND er $ 29.42K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DND?
Den sirkulerende forsyningen av DND er 5.22M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDND ?
DND oppnådde en ATH-pris på 16.08 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DND?
DND så en ATL-pris på 0.00533905 USD.
Hva er handelsvolumet til DND?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DND er -- USD.
Vil DND gå høyere i år?
DND kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DND prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:57:42 (UTC+8)

DungeonSwap (DND) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.