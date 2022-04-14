DungeonSwap (DND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DungeonSwap (DND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DungeonSwap (DND) Informasjon We are building a decentralized table-top RPG style web game on the Binance Smart Chain with yield farming features.

Tokenomics is healthy, we have a long term maximum supply of 10,000,000 DND tokens and we burn the tokens via gaming mechanism, so over the long term, your DND Token the currency of DungeonSwap) will only get more worthy

Our unique feature beyond a standard yield-farming is a game called ""The Dungeon"" and ""Boss Battleground"" which the development team is working very hard to develop and hope to serve as a long term feature that generate user satisfaction. Offisiell nettside: https://dungeonswap.app/ Kjøp DND nå!

DungeonSwap (DND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DungeonSwap (DND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.41K $ 29.41K $ 29.41K Total forsyning: $ 5.89M $ 5.89M $ 5.89M Sirkulerende forsyning: $ 5.22M $ 5.22M $ 5.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 33.19K $ 33.19K $ 33.19K All-time high: $ 16.08 $ 16.08 $ 16.08 All-Time Low: $ 0.00533905 $ 0.00533905 $ 0.00533905 Nåværende pris: $ 0.00563363 $ 0.00563363 $ 0.00563363 Lær mer om DungeonSwap (DND) pris

DungeonSwap (DND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DungeonSwap (DND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DNDs tokenomics, kan du utforske DND tokenets livepris!

