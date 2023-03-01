DucatusX (DUCX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DucatusX (DUCX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DucatusX (DUCX) Informasjon What is the project about? The DucatusX blockchain protocol was deployed to expand the Ducatus Group’s vision of blockchain usability. DUCX, the native coin of the DucatusX blockchain, started trading in December 2022. What makes your project unique? DucatusX provides an infrastructural support framework that equips blockchain developers with the necessary tools for creating and deploying smart contracts that comply with DRC-20 standards, enabling the development of both current and future decentralized applications. DucatusX Coin (DUCX) is the native coin that pays all transaction fees deployed on the DucatusX ecosystem. To date, DucatusX is home to the following projects: QMN (Queen Margherita Napoli) Token JWAN Token AA+ Token GOLD MV Token Bullion Token My Planet Earth (MPE) Token Serenissima NFT GOLD MV NFT Pizza Heritage NFT Prime Gold NFT S.E.E.D. NFT Fast Facts • Total number of DUCX is fixed at maximum 777,874,205 • Layer 1 blockchain, EVM-compatible • Low transaction and gas fees, smart contracts available • Enables only trusted and verified project tokens • Strong supporting community • Native blockchain for the upcoming NFTyNation market place and AA+ DEX Offisiell nettside: https://ducatus.com Teknisk dokument: https://ducatus.com/wp-content/uploads/2023/03/Whitepaper.pdf Kjøp DUCX nå!

DucatusX (DUCX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DucatusX (DUCX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Total forsyning: $ 777.87M $ 777.87M $ 777.87M Sirkulerende forsyning: $ 278.11M $ 278.11M $ 278.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.10M $ 6.10M $ 6.10M All-time high: $ 0.198591 $ 0.198591 $ 0.198591 All-Time Low: $ 0.00326782 $ 0.00326782 $ 0.00326782 Nåværende pris: $ 0.00784039 $ 0.00784039 $ 0.00784039 Lær mer om DucatusX (DUCX) pris

DucatusX (DUCX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DucatusX (DUCX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DUCX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DUCX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DUCXs tokenomics, kan du utforske DUCX tokenets livepris!

DUCX prisforutsigelse Vil du vite hvor DUCX kan være på vei? Vår DUCX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DUCX tokenets prisforutsigelse nå!

