DucatusX (DUCX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0078383 24 timer høy $ 0.00784162 All Time High $ 0.198591 Laveste pris $ 0.00326782 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) -0.54%

DucatusX (DUCX) sanntidsprisen er $0.00784154. I løpet av de siste 24 timene har DUCX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0078383 og et toppnivå på $ 0.00784162, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DUCX er $ 0.198591, mens den rekordlave prisen er $ 0.00326782.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DUCX endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og -0.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DucatusX (DUCX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.18M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.10M Opplagsforsyning 278.11M Total forsyning 777,874,205.0

