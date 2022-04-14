DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DTRXBT by Virtuals (DTRXBT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Informasjon DTRXBT is a token that allows token gated access to AI generated insights from DTR (Decentralized Tech Researchers) alpha group. The project is also working on unique algorithms that allow for more accurate identification of high probability alpha calls both within the group and later, by using the same methods to identify high probability calls across the social graph, including X and other financial sites. Offisiell nettside: http://www.dtrxbt.com Kjøp DTRXBT nå!

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DTRXBT by Virtuals (DTRXBT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 683.63K $ 683.63K $ 683.63K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 741.38M $ 741.38M $ 741.38M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 922.10K $ 922.10K $ 922.10K All-time high: $ 0.01910059 $ 0.01910059 $ 0.01910059 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0009221 $ 0.0009221 $ 0.0009221 Lær mer om DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) pris

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DTRXBT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DTRXBT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DTRXBTs tokenomics, kan du utforske DTRXBT tokenets livepris!

DTRXBT prisforutsigelse Vil du vite hvor DTRXBT kan være på vei? Vår DTRXBT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DTRXBT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!