DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00088245 $ 0.00088245 $ 0.00088245 24 timer lav $ 0.00095488 $ 0.00095488 $ 0.00095488 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00088245$ 0.00088245 $ 0.00088245 24 timer høy $ 0.00095488$ 0.00095488 $ 0.00095488 All Time High $ 0.01910059$ 0.01910059 $ 0.01910059 Laveste pris $ 0.00068424$ 0.00068424 $ 0.00068424 Prisendring (1H) -1.92% Prisendring (1D) -5.83% Prisendring (7D) +5.61% Prisendring (7D) +5.61%

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) sanntidsprisen er $0.00088616. I løpet av de siste 24 timene har DTRXBT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00088245 og et toppnivå på $ 0.00095488, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DTRXBT er $ 0.01910059, mens den rekordlave prisen er $ 0.00068424.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DTRXBT endret seg med -1.92% i løpet av den siste timen, -5.83% over 24 timer og +5.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 667.46K$ 667.46K $ 667.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 900.30K$ 900.30K $ 900.30K Opplagsforsyning 741.38M 741.38M 741.38M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DTRXBT by Virtuals er $ 667.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DTRXBT er 741.38M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 900.30K.