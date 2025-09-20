DPRating (RATING) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.01921056 Laveste pris $ -0.002511307912531869 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.35% Prisendring (7D) -1.98%

DPRating (RATING) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RATING blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RATING er $ 0.01921056, mens den rekordlave prisen er $ -0.002511307912531869.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RATING endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.35% over 24 timer og -1.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DPRating (RATING) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 400.13K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 909.29K Opplagsforsyning 4.40B Total forsyning 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DPRating er $ 400.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RATING er 4.40B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 909.29K.