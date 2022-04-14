DPRating (RATING) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DPRating (RATING), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DPRating (RATING) Informasjon DPRating is a leading quantitative crypto rating agency founded in May 2017. Since our inception we have released the first comprehensive ICO rating model, SmartICO, and conducted in-depth rating for dozens of projects We have gone on to improve and expand our ratings into three models with different concentrations: Embryo, Growth, and Mature. Each model is adapted to evaluate projects in different development phases. In the future, we will continue to refine these models to achieve more accurate and scientific results. Apart from our quantitative ratings, DPRating's services also include due diligence investigation, ranking lists (Code audits and quality of token listings across different exchanges ), and indexes (DPC and BVIX). Offisiell nettside: http://token.dprating.com/ Kjøp RATING nå!

DPRating (RATING) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DPRating (RATING), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 411.18K $ 411.18K $ 411.18K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 4.40B $ 4.40B $ 4.40B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 934.41K $ 934.41K $ 934.41K All-time high: $ 0.01921056 $ 0.01921056 $ 0.01921056 All-Time Low: $ -0.002511307912531869 $ -0.002511307912531869 $ -0.002511307912531869 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om DPRating (RATING) pris

DPRating (RATING) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DPRating (RATING) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RATING tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RATING tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RATINGs tokenomics, kan du utforske RATING tokenets livepris!

