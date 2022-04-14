Doug the Duck (DOUG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Doug the Duck (DOUG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Doug the Duck (DOUG) Informasjon Doug, the duck who got ditched by his pond crew for meme fame, is now flexing his muscles in the wrestling ring, aiming to become the ultimate meme coin. Look out, world, Doug's coming through, and he's not ducking around anymore! He's a degenerate duck on Solana, ready to take down any other meme in his path! Offisiell nettside: https://dougtheduck.com/ Kjøp DOUG nå!

Doug the Duck (DOUG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Doug the Duck (DOUG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 95.88K $ 95.88K $ 95.88K Total forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Sirkulerende forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 95.88K $ 95.88K $ 95.88K All-time high: $ 0.00551302 $ 0.00551302 $ 0.00551302 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Doug the Duck (DOUG) pris

Doug the Duck (DOUG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Doug the Duck (DOUG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOUG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOUG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOUGs tokenomics, kan du utforske DOUG tokenets livepris!

DOUG prisforutsigelse Vil du vite hvor DOUG kan være på vei? Vår DOUG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DOUG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!