Doug the Duck (DOUG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00551302$ 0.00551302 $ 0.00551302 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.55% Prisendring (1D) -0.32% Prisendring (7D) -3.19% Prisendring (7D) -3.19%

Doug the Duck (DOUG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOUG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOUG er $ 0.00551302, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOUG endret seg med -0.55% i løpet av den siste timen, -0.32% over 24 timer og -3.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Doug the Duck (DOUG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 101.42K$ 101.42K $ 101.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 101.42K$ 101.42K $ 101.42K Opplagsforsyning 999.92M 999.92M 999.92M Total forsyning 999,920,159.404638 999,920,159.404638 999,920,159.404638

Nåværende markedsverdi på Doug the Duck er $ 101.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOUG er 999.92M, med en total tilgang på 999920159.404638. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 101.42K.