DOTZ (DOTZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DOTZ (DOTZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DOTZ (DOTZ) Informasjon We are more than just a meme coin! Our vision is to support local mom-and-pop shops and small businesses without any upfront costs by leveraging our Dotz coin. By partnering with these local businesses, we will offer discounts to Dotz coin holders, creating a mutually beneficial situation for both consumers and business owners. Dotz Coin removes the need for up-front advertising expenses, enabling companies to advertise their goods and services without worrying about money Offisiell nettside: https://dotzshow.com Kjøp DOTZ nå!

DOTZ (DOTZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DOTZ (DOTZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.90K $ 35.90K $ 35.90K Total forsyning: $ 758.53M $ 758.53M $ 758.53M Sirkulerende forsyning: $ 460.93M $ 460.93M $ 460.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 59.09K $ 59.09K $ 59.09K All-time high: $ 0.00271026 $ 0.00271026 $ 0.00271026 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om DOTZ (DOTZ) pris

DOTZ (DOTZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DOTZ (DOTZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOTZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOTZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOTZs tokenomics, kan du utforske DOTZ tokenets livepris!

DOTZ prisforutsigelse Vil du vite hvor DOTZ kan være på vei? Vår DOTZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DOTZ tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!