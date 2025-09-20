DOTZ (DOTZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00271026$ 0.00271026 $ 0.00271026 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -9.73% Prisendring (7D) -9.73%

DOTZ (DOTZ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOTZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOTZ er $ 0.00271026, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOTZ endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -9.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DOTZ (DOTZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.50K$ 35.50K $ 35.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 58.41K$ 58.41K $ 58.41K Opplagsforsyning 460.93M 460.93M 460.93M Total forsyning 758,529,986.7741779 758,529,986.7741779 758,529,986.7741779

Nåværende markedsverdi på DOTZ er $ 35.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOTZ er 460.93M, med en total tilgang på 758529986.7741779. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 58.41K.