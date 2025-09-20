DOOMER (DOOMER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00251701$ 0.00251701 $ 0.00251701 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -1.90% Prisendring (7D) -12.96% Prisendring (7D) -12.96%

DOOMER (DOOMER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOOMER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOOMER er $ 0.00251701, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOOMER endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -1.90% over 24 timer og -12.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DOOMER (DOOMER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 298.86K$ 298.86K $ 298.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 349.65K$ 349.65K $ 349.65K Opplagsforsyning 854.72M 854.72M 854.72M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DOOMER er $ 298.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOOMER er 854.72M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 349.65K.