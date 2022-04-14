DOOMER (DOOMER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DOOMER (DOOMER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DOOMER (DOOMER) Informasjon Doomer is a variation of the Wojak character that is typically characterized as an early 20's male who suffers from depression and has a bleak outlook on the world, in contrast to the 30 Year-Old Boomer. The character is often discussed on various 4chan boards in the context of mental health, drug addiction, economic strife. Offisiell nettside: https://doomercto.xyz/ Kjøp DOOMER nå!

DOOMER (DOOMER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DOOMER (DOOMER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 271.08K $ 271.08K $ 271.08K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 851.88M $ 851.88M $ 851.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 318.22K $ 318.22K $ 318.22K All-time high: $ 0.00251701 $ 0.00251701 $ 0.00251701 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00031822 $ 0.00031822 $ 0.00031822 Lær mer om DOOMER (DOOMER) pris

DOOMER (DOOMER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DOOMER (DOOMER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOOMER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOOMER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOOMERs tokenomics, kan du utforske DOOMER tokenets livepris!

