DOOM (DOOM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOOM er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOOM endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +1.71% over 24 timer og -1.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på DOOM er $ 1.84M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOOM er 3,141.58T, med en total tilgang på 3.141581066355845e+15. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.84M.
I løpet av i dag er prisendringen på DOOM til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på DOOM til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på DOOM til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på DOOM til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+1.71%
|30 dager
|$ 0
|+25.18%
|60 dager
|$ 0
|+16.62%
|90 dager
|$ 0
|--
$DOOM, based on Solana, is not just a token; it’s a bold declaration of fun, rebellion, and living life on your terms. It serves as a rallying cry for those who believe in seizing the moment and living it up before the world goes boom. Forget playing it safe – $DOOM is here to remind you that life’s too short not to YOLO. By holding $DOOM, you’re not merely holding a coin; you’re securing a front-row seat to crypto’s most exhilarating and unpredictable adventure. More than just a meme token, $DOOM represents a unique philosophy—a lifestyle centered around embracing chaos with humor, resilience, and audacity. It’s a celebration of living life to the fullest, even in the face of global uncertainty, financial turbulence, and societal challenges. $DOOM invites its community to embrace the unpredictability of the world and turn it into an opportunity for fun, value, and connection. Whether you're a seasoned investor or just joining the crypto space, $DOOM offers a thrilling experience like no other. Initial steps focus on expanding visibility through listings on major platforms like Coingecko, followed by a strategic push across Solana’s DEX ecosystem. These efforts are the foundation for $DOOM’s broader ambition to evolve into a multichain token. Looking further ahead, $DOOM’s ultimate goal is to secure listings on centralized exchanges (CEXs) in Q1 2025. The roadmap also includes exciting utility additions, such as integrating an AI conversational agent and launching a series of engaging games to foster community interaction and offer practical use cases for the token. At its core, $DOOM remains steadfast in its commitment to its community, delivering not only value but also a sense of joy and purpose. It’s more than a cryptocurrency; it’s a movement, a mindset, and a lifestyle. With $DOOM, the world of crypto becomes a stage for bold ideas, thrilling experiences, and a vibrant community united by the spirit of YOLO. Whether you’re in it for the fun, the gains, or the philosophy, $DOOM invites you to embrace the chaos and enjoy the ride.
