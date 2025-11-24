Domi pris i dag

Sanntids Domi (DOMI) pris i dag er $ 0.00200066, med en 2.56% endring de siste 24 timene. Nåværende DOMI til USD konverteringssats er $ 0.00200066 per DOMI.

Domi rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 918,906, med en sirkulerende forsyning på 460.00M DOMI. I løpet av de siste 24 timene DOMI har den blitt handlet mellom $ 0.00199339(laveste) og $ 0.00208873 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.407925, mens tidenes laveste notering var $ 0.00191517.

Kortsiktig har DOMI beveget seg +0.26% i løpet av den siste timen og -15.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Domi (DOMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 918.91K$ 918.91K $ 918.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Opplagsforsyning 460.00M 460.00M 460.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Domi er $ 918.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOMI er 460.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.00M.