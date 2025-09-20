DND (DND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00010513 24 timer lav $ 0.00016852 24 timer høy All Time High $ 0.00057043 Laveste pris $ 0.00007201 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) +45.23% Prisendring (7D) +39.27%

DND (DND) sanntidsprisen er $0.00015292. I løpet av de siste 24 timene har DND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00010513 og et toppnivå på $ 0.00016852, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DND er $ 0.00057043, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007201.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DND endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +45.23% over 24 timer og +39.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DND (DND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 152.82K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 152.82K Opplagsforsyning 999.35M Total forsyning 999,348,017.204847

Nåværende markedsverdi på DND er $ 152.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DND er 999.35M, med en total tilgang på 999348017.204847. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 152.82K.