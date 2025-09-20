Dither (DITH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00843646 24 timer høy $ 0.00880305 All Time High $ 0.639131 Laveste pris $ 0.00671401 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -3.64% Prisendring (7D) -6.82%

Dither (DITH) sanntidsprisen er $0.00847836. I løpet av de siste 24 timene har DITH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00843646 og et toppnivå på $ 0.00880305, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DITH er $ 0.639131, mens den rekordlave prisen er $ 0.00671401.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DITH endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -3.64% over 24 timer og -6.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dither (DITH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 847.81K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 847.81K Opplagsforsyning 100.00M Total forsyning 99,996,833.15274172

Nåværende markedsverdi på Dither er $ 847.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DITH er 100.00M, med en total tilgang på 99996833.15274172. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 847.81K.