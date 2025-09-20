Diskneeplus (DISKNEE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00106186$ 0.00106186 $ 0.00106186 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.79% Prisendring (7D) +8.65% Prisendring (7D) +8.65%

Diskneeplus (DISKNEE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DISKNEE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DISKNEE er $ 0.00106186, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DISKNEE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.79% over 24 timer og +8.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Diskneeplus (DISKNEE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.38K$ 12.38K $ 12.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.38K$ 12.38K $ 12.38K Opplagsforsyning 989.86M 989.86M 989.86M Total forsyning 989,864,878.0 989,864,878.0 989,864,878.0

Nåværende markedsverdi på Diskneeplus er $ 12.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DISKNEE er 989.86M, med en total tilgang på 989864878.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.38K.