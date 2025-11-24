DinoLFG pris i dag

Sanntids DinoLFG (DINO) pris i dag er $ 0.00055644, med en 16.49% endring de siste 24 timene. Nåværende DINO til USD konverteringssats er $ 0.00055644 per DINO.

DinoLFG rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 175,211, med en sirkulerende forsyning på 312.95M DINO. I løpet av de siste 24 timene DINO har den blitt handlet mellom $ 0.00047402(laveste) og $ 0.00056491 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.162465, mens tidenes laveste notering var $ 0.00044458.

Kortsiktig har DINO beveget seg -1.49% i løpet av den siste timen og -16.23% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DinoLFG (DINO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 175.21K$ 175.21K $ 175.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 186.62K$ 186.62K $ 186.62K Opplagsforsyning 312.95M 312.95M 312.95M Total forsyning 333,333,333.0 333,333,333.0 333,333,333.0

