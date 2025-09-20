DICE ($DICE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00143265 $ 0.00143265 $ 0.00143265 24 timer lav $ 0.00180899 $ 0.00180899 $ 0.00180899 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00143265$ 0.00143265 $ 0.00143265 24 timer høy $ 0.00180899$ 0.00180899 $ 0.00180899 All Time High $ 0.03142132$ 0.03142132 $ 0.03142132 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.05% Prisendring (1D) -14.75% Prisendring (7D) -9.29% Prisendring (7D) -9.29%

DICE ($DICE) sanntidsprisen er $0.00146407. I løpet av de siste 24 timene har $DICE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00143265 og et toppnivå på $ 0.00180899, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $DICE er $ 0.03142132, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $DICE endret seg med +1.05% i løpet av den siste timen, -14.75% over 24 timer og -9.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DICE ($DICE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 401.36K$ 401.36K $ 401.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 436.98K$ 436.98K $ 436.98K Opplagsforsyning 273.66M 273.66M 273.66M Total forsyning 297,940,236.0 297,940,236.0 297,940,236.0

Nåværende markedsverdi på DICE er $ 401.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $DICE er 273.66M, med en total tilgang på 297940236.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 436.98K.