DICE ($DICE) Informasjon MegaDice is an online casino that has been online and operating for approx 2 years and just launched their own token to foster a robust rewards program for their ecosystem. The Mega Dice token serves as the utility token of our platform, enabling users to access premium content, participate in community governance, and redeem exclusive rewards and benefits.At megadice.com, not only do you get to enjoy the best online casino games, sportsbooks, and more, but we're also focused on building a loyalty-driven ecosystem. In line with our commitment, we're redistributing a share of our casino's revenue back to our community through the buyback of the $DICE token. It's our way of saying thank you: play, earn, and reap the rewards! Offisiell nettside: https://www.megadice.com/ Teknisk dokument: https://whitepaper.megadice.com/ Kjøp $DICE nå!

Markedsverdi: $ 440.39K
Total forsyning: $ 297.94M
Sirkulerende forsyning: $ 283.66M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 462.57K
All-time high: $ 0.03142132
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0.00156686
Lær mer om DICE ($DICE) pris

DICE ($DICE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DICE ($DICE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $DICE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $DICE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $DICEs tokenomics, kan du utforske $DICE tokenets livepris!

$DICE prisforutsigelse Vil du vite hvor $DICE kan være på vei? Vår $DICE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $DICE tokenets prisforutsigelse nå!

