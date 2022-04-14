Diamond (DMD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Diamond (DMD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Diamond (DMD) Informasjon Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions. Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world’s first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins. Offisiell nettside: http://bit.diamonds/ Teknisk dokument: https://github.com/DMDcoin/whitepaper/wiki/A.-Home Kjøp DMD nå!

Diamond (DMD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Diamond (DMD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.62M $ 10.62M $ 10.62M Total forsyning: $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Sirkulerende forsyning: $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M All-time high: $ 33.58 $ 33.58 $ 33.58 All-Time Low: $ 0.055845 $ 0.055845 $ 0.055845 Nåværende pris: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 Lær mer om Diamond (DMD) pris

Diamond (DMD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Diamond (DMD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DMD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DMD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DMDs tokenomics, kan du utforske DMD tokenets livepris!

DMD prisforutsigelse Vil du vite hvor DMD kan være på vei? Vår DMD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DMD tokenets prisforutsigelse nå!

