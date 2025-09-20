Diamond (DMD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 2.76 24 timer høy $ 2.88 All Time High $ 33.58 Laveste pris $ 0.055845 Prisendring (1H) -0.67% Prisendring (1D) -3.43% Prisendring (7D) -1.37%

Diamond (DMD) sanntidsprisen er $2.78. I løpet av de siste 24 timene har DMD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.76 og et toppnivå på $ 2.88, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DMD er $ 33.58, mens den rekordlave prisen er $ 0.055845.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DMD endret seg med -0.67% i løpet av den siste timen, -3.43% over 24 timer og -1.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Diamond (DMD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.78M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.17M Opplagsforsyning 3.88M Total forsyning 4,380,000.0

Nåværende markedsverdi på Diamond er $ 10.78M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DMD er 3.88M, med en total tilgang på 4380000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.17M.