DexKit (KIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.442198, 24 timer høy $ 0.454954. All Time High $ 9.79. Laveste pris $ 0.153656. Prisendring (1H) -0.01%, Prisendring (1D) -1.89%, Prisendring (7D) -4.36%.

DexKit (KIT) sanntidsprisen er $0.443074. I løpet av de siste 24 timene har KIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.442198 og et toppnivå på $ 0.454954, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KIT er $ 9.79, mens den rekordlave prisen er $ 0.153656.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KIT endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -1.89% over 24 timer og -4.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DexKit (KIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.43M. Volum (24 timer) --. Fullt utvannet markedsverdi $ 4.43M. Opplagsforsyning 10.00M. Total forsyning 10,000,000.0.

Nåværende markedsverdi på DexKit er $ 4.43M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KIT er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.43M.