Basert på forutsigelsen din, kan DexKit potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.444852 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan DexKit potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.467094 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KIT for 2027 $ 0.490449 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KIT for 2028 $ 0.514971 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KIT for 2029 $ 0.540720 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KIT for 2030 $ 0.567756 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på DexKit potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.924815.

I 2050 kan prisen på DexKit potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.5064.