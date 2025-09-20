Devin (DEVIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.0012926 $ 0.0012926 $ 0.0012926 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.0012926$ 0.0012926 $ 0.0012926 All Time High $ 0.02094181$ 0.02094181 $ 0.02094181 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +165.35% Prisendring (7D) +133.61% Prisendring (7D) +133.61%

Devin (DEVIN) sanntidsprisen er $0.00128882. I løpet av de siste 24 timene har DEVIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.0012926, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEVIN er $ 0.02094181, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEVIN endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +165.35% over 24 timer og +133.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Devin (DEVIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Nåværende markedsverdi på Devin er $ 1.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEVIN er 1000.00M, med en total tilgang på 999999999.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.29M.