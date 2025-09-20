Dagens Devin livepris er 0.00128882 USD. Spor prisoppdateringer for DEVIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEVIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Devin livepris er 0.00128882 USD. Spor prisoppdateringer for DEVIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEVIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DEVIN

DEVIN Prisinformasjon

DEVIN Offisiell nettside

DEVIN tokenomics

DEVIN Prisprognose

Devin Pris (DEVIN)

1 DEVIN til USD livepris:

$0.00128882
$0.00128882$0.00128882
+165.30%1D
USD
Devin (DEVIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:49:05 (UTC+8)

Devin (DEVIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0.0012926
$ 0.0012926$ 0.0012926
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0012926
$ 0.0012926$ 0.0012926

$ 0.02094181
$ 0.02094181$ 0.02094181

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+165.35%

+133.61%

+133.61%

Devin (DEVIN) sanntidsprisen er $0.00128882. I løpet av de siste 24 timene har DEVIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.0012926, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEVIN er $ 0.02094181, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEVIN endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +165.35% over 24 timer og +133.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Devin (DEVIN) Markedsinformasjon

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

--
----

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.0
999,999,999.0 999,999,999.0

Nåværende markedsverdi på Devin er $ 1.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEVIN er 1000.00M, med en total tilgang på 999999999.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.29M.

Devin (DEVIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Devin til USD ble $ +0.00080312.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Devin til USD ble $ +0.0000638556.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Devin til USD ble $ +0.0001990511.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Devin til USD ble $ +0.000169979808999167.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00080312+165.35%
30 dager$ +0.0000638556+4.95%
60 dager$ +0.0001990511+15.44%
90 dager$ +0.000169979808999167+15.19%

Hva er Devin (DEVIN)

AI Memecoin where Dev is AI AI made the token fully at Standford University on its own without the help of humans

Devin (DEVIN) Ressurs

Offisiell nettside

Devin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Devin (DEVIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Devin (DEVIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Devin.

Sjekk Devinprisprognosen nå!

DEVIN til lokale valutaer

Devin (DEVIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Devin (DEVIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEVIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Devin (DEVIN)

Hvor mye er Devin (DEVIN) verdt i dag?
Live DEVIN prisen i USD er 0.00128882 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DEVIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DEVIN til USD er $ 0.00128882. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Devin?
Markedsverdien for DEVIN er $ 1.29M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DEVIN?
Den sirkulerende forsyningen av DEVIN er 1000.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEVIN ?
DEVIN oppnådde en ATH-pris på 0.02094181 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DEVIN?
DEVIN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DEVIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEVIN er -- USD.
Vil DEVIN gå høyere i år?
DEVIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEVIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:49:05 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.