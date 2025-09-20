Desmos (DSM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00964366 $ 0.00964366 $ 0.00964366 24 timer lav $ 0.0096941 $ 0.0096941 $ 0.0096941 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00964366$ 0.00964366 $ 0.00964366 24 timer høy $ 0.0096941$ 0.0096941 $ 0.0096941 All Time High $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 Laveste pris $ 0.00013957$ 0.00013957 $ 0.00013957 Prisendring (1H) +0.15% Prisendring (1D) -0.19% Prisendring (7D) -4.66% Prisendring (7D) -4.66%

Desmos (DSM) sanntidsprisen er $0.00967176. I løpet av de siste 24 timene har DSM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00964366 og et toppnivå på $ 0.0096941, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DSM er $ 1.77, mens den rekordlave prisen er $ 0.00013957.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DSM endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -0.19% over 24 timer og -4.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Desmos (DSM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 877.77K$ 877.77K $ 877.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Opplagsforsyning 90.76M 90.76M 90.76M Total forsyning 161,917,796.0 161,917,796.0 161,917,796.0

Nåværende markedsverdi på Desmos er $ 877.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DSM er 90.76M, med en total tilgang på 161917796.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.57M.