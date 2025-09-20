Dagens Desmos livepris er 0.00967176 USD. Spor prisoppdateringer for DSM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DSM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Desmos livepris er 0.00967176 USD. Spor prisoppdateringer for DSM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DSM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Desmos Pris (DSM)

1 DSM til USD livepris:

$0.00967176
$0.00967176
-0.10%1D
USD
Desmos (DSM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:28:01 (UTC+8)

Desmos (DSM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00964366
$ 0.00964366
24 timer lav
$ 0.0096941
$ 0.0096941
24 timer høy

$ 0.00964366
$ 0.00964366

$ 0.0096941
$ 0.0096941

$ 1.77
$ 1.77

$ 0.00013957
$ 0.00013957

+0.15%

-0.19%

-4.66%

-4.66%

Desmos (DSM) sanntidsprisen er $0.00967176. I løpet av de siste 24 timene har DSM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00964366 og et toppnivå på $ 0.0096941, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DSM er $ 1.77, mens den rekordlave prisen er $ 0.00013957.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DSM endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -0.19% over 24 timer og -4.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Desmos (DSM) Markedsinformasjon

$ 877.77K
$ 877.77K

--
--

$ 1.57M
$ 1.57M

90.76M
90.76M

161,917,796.0
161,917,796.0

Nåværende markedsverdi på Desmos er $ 877.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DSM er 90.76M, med en total tilgang på 161917796.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.57M.

Desmos (DSM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Desmos til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Desmos til USD ble $ -0.0016112620.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Desmos til USD ble $ +0.0015400914.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Desmos til USD ble $ +0.000494226749031325.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.19%
30 dager$ -0.0016112620-16.65%
60 dager$ +0.0015400914+15.92%
90 dager$ +0.000494226749031325+5.39%

Hva er Desmos (DSM)

Desmos Token, or DSM, is the native token on the Desmos blockchain. Built with Cosmos SDK, Desmos serves as the backbone to empower the development of user-centric decentralized social networks in the metaverse.

Desmos (DSM) Ressurs

Desmos Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Desmos (DSM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Desmos (DSM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Desmos.

Sjekk Desmosprisprognosen nå!

DSM til lokale valutaer

Desmos (DSM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Desmos (DSM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DSM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Desmos (DSM)

Hvor mye er Desmos (DSM) verdt i dag?
Live DSM prisen i USD er 0.00967176 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DSM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DSM til USD er $ 0.00967176. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Desmos?
Markedsverdien for DSM er $ 877.77K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DSM?
Den sirkulerende forsyningen av DSM er 90.76M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDSM ?
DSM oppnådde en ATH-pris på 1.77 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DSM?
DSM så en ATL-pris på 0.00013957 USD.
Hva er handelsvolumet til DSM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DSM er -- USD.
Vil DSM gå høyere i år?
DSM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DSM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:28:01 (UTC+8)

