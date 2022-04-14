Dero (DERO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dero (DERO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dero (DERO) Informasjon DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability. Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP). Stargate also comes with some convenient features including: Homomorphic encryption account model

Human-readable addresses (usernames)

Efficient and decentralized proof-of-work mining

Instant coin and token balance syncing

Native token transfers via wallet

Support for both public and private token smart contracts

Web socket support for connectivity with decentralized applications

Transfer settlement in ~18 seconds (1 block)

Blockchain pruning (light nodes)

Offisiell nettside: https://dero.io/ Teknisk dokument: https://github.com/deroproject/documentation/blob/master/WhitePaper.md

Dero (DERO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dero (DERO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.87M $ 4.87M $ 4.87M Total forsyning: $ 18.40M $ 18.40M $ 18.40M Sirkulerende forsyning: $ 12.68M $ 12.68M $ 12.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.06M $ 7.06M $ 7.06M All-time high: $ 27.29 $ 27.29 $ 27.29 All-Time Low: $ 0.24505 $ 0.24505 $ 0.24505 Nåværende pris: $ 0.383958 $ 0.383958 $ 0.383958 Lær mer om Dero (DERO) pris

Dero (DERO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dero (DERO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DERO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DERO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEROs tokenomics, kan du utforske DERO tokenets livepris!

