Dero (DERO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.348613 24 timer lav $ 0.369249 24 timer høy All Time High $ 27.29 Laveste pris $ 0.24505 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) +3.36% Prisendring (7D) +17.08%

Dero (DERO) sanntidsprisen er $0.369233. I løpet av de siste 24 timene har DERO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.348613 og et toppnivå på $ 0.369249, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DERO er $ 27.29, mens den rekordlave prisen er $ 0.24505.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DERO endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, +3.36% over 24 timer og +17.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dero (DERO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.68M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.79M Opplagsforsyning 12.68M Total forsyning 18,400,000.0

Nåværende markedsverdi på Dero er $ 4.68M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DERO er 12.68M, med en total tilgang på 18400000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.79M.