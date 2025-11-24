Deploy pris i dag

Sanntids Deploy (DEPLOY) pris i dag er $ 0.00008942, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende DEPLOY til USD konverteringssats er $ 0.00008942 per DEPLOY.

Deploy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,942.37, med en sirkulerende forsyning på 100.00M DEPLOY. I løpet av de siste 24 timene DEPLOY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00521804, mens tidenes laveste notering var $ 0.00007221.

Kortsiktig har DEPLOY beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Deploy (DEPLOY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Deploy er $ 8.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEPLOY er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.94K.