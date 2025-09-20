DeHub (DHB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00061058 24 timer høy $ 0.00064554 All Time High $ 0.065827 Laveste pris $ 0.00009984 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -4.57% Prisendring (7D) -8.23%

DeHub (DHB) sanntidsprisen er $0.00061528. I løpet av de siste 24 timene har DHB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00061058 og et toppnivå på $ 0.00064554, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DHB er $ 0.065827, mens den rekordlave prisen er $ 0.00009984.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DHB endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -4.57% over 24 timer og -8.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeHub (DHB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.95M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.95M Opplagsforsyning 4.80B Total forsyning 4,797,839,826.714526

Nåværende markedsverdi på DeHub er $ 2.95M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DHB er 4.80B, med en total tilgang på 4797839826.714526. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.95M.