DeHub (DHB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DeHub (DHB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DeHub (DHB) Informasjon DeHub is a gaming and streaming protocol powered by its own DePIN of shared computing power, enabling truly censorship-resistant content hosting, transcoding, and delivery. It is designed to solve major challenges faced by legacy media apps, including centralised moderation, demonetisation, deplatforming, limited monetisation options, lack of data ownership, and restricted creative freedom for content creators worldwide. First launched in 2021 by a team of proven social media experts, gamers, and entrepreneurs. Offisiell nettside: https://www.dehub.io Teknisk dokument: https://docs.dhb.gg Kjøp DHB nå!

DeHub (DHB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DeHub (DHB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Total forsyning: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B Sirkulerende forsyning: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M All-time high: $ 0.065827 $ 0.065827 $ 0.065827 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00059507 $ 0.00059507 $ 0.00059507 Lær mer om DeHub (DHB) pris

DeHub (DHB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DeHub (DHB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DHB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DHB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DHBs tokenomics, kan du utforske DHB tokenets livepris!

DHB prisforutsigelse Vil du vite hvor DHB kan være på vei? Vår DHB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DHB tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!