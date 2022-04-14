degenOS (DEGENOS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i degenOS (DEGENOS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

degenOS (DEGENOS) Informasjon DegenOS current main narrative - Community sourced co-created AI agent “Community-evolved consciousness” In the wake of OpenAI o3, degenOS is bluring the lines between AI consciousness and persona to create an AI agent whose sense of self evolves through community interaction. Each day, participants select the conversation fragments that are permanently woven into its memory, shaping how it thinks and communicates across all platforms-forever. Offisiell nettside: https://dos.live Kjøp DEGENOS nå!

degenOS (DEGENOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for degenOS (DEGENOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 80.04K $ 80.04K $ 80.04K Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 80.04K $ 80.04K $ 80.04K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om degenOS (DEGENOS) pris

degenOS (DEGENOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak degenOS (DEGENOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEGENOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEGENOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEGENOSs tokenomics, kan du utforske DEGENOS tokenets livepris!

DEGENOS prisforutsigelse Vil du vite hvor DEGENOS kan være på vei? Vår DEGENOS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEGENOS tokenets prisforutsigelse nå!

