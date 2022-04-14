Degenerate SQuiD (SQDGN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Degenerate SQuiD (SQDGN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Degenerate SQuiD (SQDGN) Informasjon Degenerate SQuiD (SQDGN) is an AI agent and on-chain data tool designed to make on-chain data easily accessible to non-technical users. Through its interface and AI capabilities, SQDGN helps users analyze blockchain various elements of blockchain data without requiring deep technical knowledge or coding expertise. The AI agent also maintains a presence on Twitter, posting, replying, and interacting with the community. The platform democratizes blockchain analytics for a Web3-native future. Offisiell nettside: https://sqdgn.ai Teknisk dokument: https://github.com/sqdgn/whitepaper/blob/main/SQDGN_Whitepaper__formatted_0.1.pdf Kjøp SQDGN nå!

Degenerate SQuiD (SQDGN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Degenerate SQuiD (SQDGN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.94M $ 3.94M $ 3.94M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.94M $ 3.94M $ 3.94M All-time high: $ 0.01160508 $ 0.01160508 $ 0.01160508 All-Time Low: $ 0.00036858 $ 0.00036858 $ 0.00036858 Nåværende pris: $ 0.00392064 $ 0.00392064 $ 0.00392064 Lær mer om Degenerate SQuiD (SQDGN) pris

Degenerate SQuiD (SQDGN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Degenerate SQuiD (SQDGN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SQDGN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SQDGN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SQDGNs tokenomics, kan du utforske SQDGN tokenets livepris!

