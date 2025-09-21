Degenerate SQuiD (SQDGN)-prisforutsigelse (USD)

Få Degenerate SQuiD prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SQDGN vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp SQDGN

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Degenerate SQuiD % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Degenerate SQuiD-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Degenerate SQuiD (SQDGN) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Degenerate SQuiD potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004427 i 2025. Degenerate SQuiD (SQDGN) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Degenerate SQuiD potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004649 i 2026. Degenerate SQuiD (SQDGN) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SQDGN for 2027 $ 0.004881 med en 10.25% vekstrate. Degenerate SQuiD (SQDGN) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SQDGN for 2028 $ 0.005125 med en 15.76% vekstrate. Degenerate SQuiD (SQDGN) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SQDGN for 2029 $ 0.005382 med en 21.55% vekstrate. Degenerate SQuiD (SQDGN) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SQDGN for 2030 $ 0.005651 med en 27.63% vekstrate. Degenerate SQuiD (SQDGN) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Degenerate SQuiD potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009205. Degenerate SQuiD (SQDGN) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Degenerate SQuiD potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.014994. År Pris Vekst 2025 $ 0.004427 0.00%

2026 $ 0.004649 5.00%

2027 $ 0.004881 10.25%

2028 $ 0.005125 15.76%

2029 $ 0.005382 21.55%

2030 $ 0.005651 27.63%

2031 $ 0.005933 34.01%

2032 $ 0.006230 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.006542 47.75%

2034 $ 0.006869 55.13%

2035 $ 0.007212 62.89%

2036 $ 0.007573 71.03%

2037 $ 0.007951 79.59%

2038 $ 0.008349 88.56%

2039 $ 0.008766 97.99%

2040 $ 0.009205 107.89% Vis mer Kortsiktig Degenerate SQuiD-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.004427 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.004428 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.004432 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.004446 0.41% Degenerate SQuiD (SQDGN) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SQDGN September 21, 2025(I dag) er $0.004427 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Degenerate SQuiD (SQDGN) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SQDGN, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.004428 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Degenerate SQuiD (SQDGN) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SQDGN, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.004432 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Degenerate SQuiD (SQDGN) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SQDGN $0.004446 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Degenerate SQuiD prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 4.43M$ 4.43M $ 4.43M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste SQDGN-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har SQDGN en sirkulerende forsyning på 1.00B og total markedsverdi på $ 4.43M. Se SQDGN livepris

Degenerate SQuiD Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Degenerate SQuiD direktepris, er gjeldende pris for Degenerate SQuiD 0.004427USD. Den sirkulerende forsyningen av Degenerate SQuiD(SQDGN) er 1.00B SQDGN , som gir den en markedsverdi på $4,427,961 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 11.51% $ 0.000456 $ 0.004429 $ 0.003958

7 dager -1.90% $ -0.000084 $ 0.008399 $ 0.003199

30 dager -46.22% $ -0.002046 $ 0.008399 $ 0.003199 24-timers ytelse De siste 24 timene har Degenerate SQuiD vist en prisbevegelse på $0.000456 , noe som gjenspeiler en 11.51% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Degenerate SQuiD handlet på en topp på $0.008399 og en bunn på $0.003199 . Det så en prisendring på -1.90% . Denne nylige trenden viser potensialet til SQDGN for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Degenerate SQuiD opplevd en -46.22% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.002046 av dens verdi. Dette indikerer at SQDGN kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Degenerate SQuiD (SQDGN) prisforutsigelsesmodul? Degenerate SQuiD-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SQDGN basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Degenerate SQuiD det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SQDGN, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Degenerate SQuiD. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SQDGN. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SQDGN for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Degenerate SQuiD.

Hvorfor er SQDGN-prisforutsigelse viktig?

SQDGN-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SQDGN nå? I følge dine forutsigelser vil SQDGN oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SQDGN neste måned? I følge Degenerate SQuiD (SQDGN)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SQDGN-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SQDGN koste i 2026? Prisen på 1 Degenerate SQuiD (SQDGN) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SQDGN øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SQDGN i 2027? Degenerate SQuiD (SQDGN) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SQDGN innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SQDGN i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Degenerate SQuiD (SQDGN) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SQDGN i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Degenerate SQuiD (SQDGN) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SQDGN koste i 2030? Prisen på 1 Degenerate SQuiD (SQDGN) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SQDGN øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SQDGN i 2040? Degenerate SQuiD (SQDGN) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SQDGN innen 2040. Registrer deg nå