Dagens Degenerate SQuiD livepris er 0.00396974 USD. Spor prisoppdateringer for SQDGN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SQDGN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 SQDGN til USD livepris:

$0.00397021
-4.90%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Degenerate SQuiD (SQDGN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:07:52 (UTC+8)

Degenerate SQuiD (SQDGN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00319943
24 timer lav
$ 0.00420402
24 timer høy

$ 0.00319943
$ 0.00420402
$ 0.01160508
$ 0
+0.29%

-5.37%

-17.56%

-17.56%

Degenerate SQuiD (SQDGN) sanntidsprisen er $0.00396974. I løpet av de siste 24 timene har SQDGN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00319943 og et toppnivå på $ 0.00420402, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SQDGN er $ 0.01160508, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SQDGN endret seg med +0.29% i løpet av den siste timen, -5.37% over 24 timer og -17.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Degenerate SQuiD (SQDGN) Markedsinformasjon

$ 3.97M
--
$ 3.97M
1.00B
1,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Degenerate SQuiD er $ 3.97M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SQDGN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.97M.

Degenerate SQuiD (SQDGN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Degenerate SQuiD til USD ble $ -0.000225560036790972.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Degenerate SQuiD til USD ble $ -0.0021262931.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Degenerate SQuiD til USD ble $ -0.0002715369.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Degenerate SQuiD til USD ble $ -0.00252677473168764.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000225560036790972-5.37%
30 dager$ -0.0021262931-53.56%
60 dager$ -0.0002715369-6.84%
90 dager$ -0.00252677473168764-38.89%

Hva er Degenerate SQuiD (SQDGN)

Degenerate SQuiD (SQDGN) is an AI agent and on-chain data tool designed to make on-chain data easily accessible to non-technical users. Through its interface and AI capabilities, SQDGN helps users analyze blockchain various elements of blockchain data without requiring deep technical knowledge or coding expertise. The AI agent also maintains a presence on Twitter, posting, replying, and interacting with the community. The platform democratizes blockchain analytics for a Web3-native future.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Degenerate SQuiD (SQDGN) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Degenerate SQuiD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Degenerate SQuiD (SQDGN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Degenerate SQuiD (SQDGN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Degenerate SQuiD.

Sjekk Degenerate SQuiDprisprognosen nå!

SQDGN til lokale valutaer

Degenerate SQuiD (SQDGN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Degenerate SQuiD (SQDGN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SQDGN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Degenerate SQuiD (SQDGN)

Hvor mye er Degenerate SQuiD (SQDGN) verdt i dag?
Live SQDGN prisen i USD er 0.00396974 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SQDGN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SQDGN til USD er $ 0.00396974. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Degenerate SQuiD?
Markedsverdien for SQDGN er $ 3.97M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SQDGN?
Den sirkulerende forsyningen av SQDGN er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSQDGN ?
SQDGN oppnådde en ATH-pris på 0.01160508 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SQDGN?
SQDGN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SQDGN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SQDGN er -- USD.
Vil SQDGN gå høyere i år?
SQDGN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SQDGN prisprognosen for en mer grundig analyse.
