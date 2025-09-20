Degenerate SQuiD (SQDGN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00319943 $ 0.00319943 $ 0.00319943 24 timer lav $ 0.00420402 $ 0.00420402 $ 0.00420402 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00319943$ 0.00319943 $ 0.00319943 24 timer høy $ 0.00420402$ 0.00420402 $ 0.00420402 All Time High $ 0.01160508$ 0.01160508 $ 0.01160508 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.29% Prisendring (1D) -5.37% Prisendring (7D) -17.56% Prisendring (7D) -17.56%

Degenerate SQuiD (SQDGN) sanntidsprisen er $0.00396974. I løpet av de siste 24 timene har SQDGN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00319943 og et toppnivå på $ 0.00420402, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SQDGN er $ 0.01160508, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SQDGN endret seg med +0.29% i løpet av den siste timen, -5.37% over 24 timer og -17.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Degenerate SQuiD (SQDGN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.97M$ 3.97M $ 3.97M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.97M$ 3.97M $ 3.97M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Degenerate SQuiD er $ 3.97M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SQDGN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.97M.