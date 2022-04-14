deFusion (DEF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i deFusion (DEF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

deFusion (DEF) Informasjon deFusion is an infra-liquidity staking platform, designed exclusively for users on Viction seeking a secure and smooth staking experience. With cutting-edge technology and a commitment to transparency, deFusion provides Automated Rewards Distribution Solution (ARDS), ensuring a fusion of stability and efficiency in the ever-evolving blockchain landscape. The platform started with 50 Masternodes and has served more than 17,000 users staking 8,000,000 assets in its first year. This momentum has proven that deFusion is potential to scale staking economy furthermore. Offisiell nettside: https://www.defusion.xyz/ Kjøp DEF nå!

deFusion (DEF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for deFusion (DEF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 58.39K $ 58.39K $ 58.39K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 94.11M $ 94.11M $ 94.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 620.47K $ 620.47K $ 620.47K All-time high: $ 0.00409746 $ 0.00409746 $ 0.00409746 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00062047 $ 0.00062047 $ 0.00062047 Lær mer om deFusion (DEF) pris

deFusion (DEF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak deFusion (DEF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEFs tokenomics, kan du utforske DEF tokenets livepris!

DEF prisforutsigelse Vil du vite hvor DEF kan være på vei? Vår DEF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEF tokenets prisforutsigelse nå!

