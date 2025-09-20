Dagens deFusion livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for DEF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens deFusion livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for DEF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

deFusion Logo

deFusion Pris (DEF)

Ikke oppført

1 DEF til USD livepris:

$0.00064467
$0.00064467$0.00064467
-4.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
deFusion (DEF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:44:56 (UTC+8)

deFusion (DEF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00409746
$ 0.00409746$ 0.00409746

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

-4.61%

-4.81%

-4.81%

deFusion (DEF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DEF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEF er $ 0.00409746, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEF endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -4.61% over 24 timer og -4.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

deFusion (DEF) Markedsinformasjon

$ 60.67K
$ 60.67K$ 60.67K

--
----

$ 644.67K
$ 644.67K$ 644.67K

94.11M
94.11M 94.11M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på deFusion er $ 60.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEF er 94.11M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 644.67K.

deFusion (DEF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på deFusion til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på deFusion til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på deFusion til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på deFusion til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.61%
30 dager$ 0-15.09%
60 dager$ 0-51.56%
90 dager$ 0--

Hva er deFusion (DEF)

deFusion is an infra-liquidity staking platform, designed exclusively for users on Viction seeking a secure and smooth staking experience. With cutting-edge technology and a commitment to transparency, deFusion provides Automated Rewards Distribution Solution (ARDS), ensuring a fusion of stability and efficiency in the ever-evolving blockchain landscape. The platform started with 50 Masternodes and has served more than 17,000 users staking 8,000,000 assets in its first year. This momentum has proven that deFusion is potential to scale staking economy furthermore.

deFusion (DEF) Ressurs

Offisiell nettside

deFusion Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil deFusion (DEF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine deFusion (DEF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for deFusion.

Sjekk deFusionprisprognosen nå!

DEF til lokale valutaer

deFusion (DEF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak deFusion (DEF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om deFusion (DEF)

Hvor mye er deFusion (DEF) verdt i dag?
Live DEF prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DEF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DEF til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for deFusion?
Markedsverdien for DEF er $ 60.67K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DEF?
Den sirkulerende forsyningen av DEF er 94.11M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEF ?
DEF oppnådde en ATH-pris på 0.00409746 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DEF?
DEF så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DEF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEF er -- USD.
Vil DEF gå høyere i år?
DEF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEF prisprognosen for en mer grundig analyse.
