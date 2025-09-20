deFusion (DEF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00409746 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.19% Prisendring (1D) -4.61% Prisendring (7D) -4.81%

deFusion (DEF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DEF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEF er $ 0.00409746, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEF endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -4.61% over 24 timer og -4.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

deFusion (DEF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 60.67K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 644.67K Opplagsforsyning 94.11M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på deFusion er $ 60.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEF er 94.11M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 644.67K.