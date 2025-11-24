DEF1 pris i dag

Sanntids DEF1 (DEF1) pris i dag er $ 0.00000657, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende DEF1 til USD konverteringssats er $ 0.00000657 per DEF1.

DEF1 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,572.67, med en sirkulerende forsyning på 1.00B DEF1. I løpet av de siste 24 timene DEF1 har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00075275, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000646.

Kortsiktig har DEF1 beveget seg -- i løpet av den siste timen og -24.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DEF1 (DEF1) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.57K$ 6.57K $ 6.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.57K$ 6.57K $ 6.57K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DEF1 er $ 6.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEF1 er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.57K.