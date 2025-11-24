Hva er DEF1

DEF1 (DEF1) tokenomics

DEF1 (DEF1) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DEF1 (DEF1), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.57K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.57K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

DEF1 (DEF1) Informasjon Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1963546131792527662

DEF1 (DEF1) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DEF1 (DEF1) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEF1 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEF1 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEF1s tokenomics, kan du utforske DEF1 tokenets livepris!

DEF1 prisforutsigelse Vil du vite hvor DEF1 kan være på vei? Vår DEF1 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEF1 tokenets prisforutsigelse nå!

