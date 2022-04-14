deerman (DEERMAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i deerman (DEERMAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

deerman (DEERMAN) Informasjon deerman is a memecoin in honour of popcorn the singing deer on tiktok with 500M+ views and 200M+ likes deerman is truly famous deer. the community is committed to and is forming nicely. new holders and community members are joining us on our journey to conquer the trenches and fly santa into the holiday szn let's make this december an awesome one for popcorn ! join our telegram for good vibes, spreading the word !

deerman (DEERMAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for deerman (DEERMAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.91K $ 13.91K $ 13.91K Total forsyning: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Sirkulerende forsyning: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.91K $ 13.91K $ 13.91K All-time high: $ 0.00238264 $ 0.00238264 $ 0.00238264 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om deerman (DEERMAN) pris

deerman (DEERMAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak deerman (DEERMAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEERMAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEERMAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEERMANs tokenomics, kan du utforske DEERMAN tokenets livepris!

DEERMAN prisforutsigelse Vil du vite hvor DEERMAN kan være på vei? Vår DEERMAN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

