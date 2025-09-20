deerman (DEERMAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001367 $ 0.00001367 $ 0.00001367 24 timer lav $ 0.00001391 $ 0.00001391 $ 0.00001391 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001367$ 0.00001367 $ 0.00001367 24 timer høy $ 0.00001391$ 0.00001391 $ 0.00001391 All Time High $ 0.00238264$ 0.00238264 $ 0.00238264 Laveste pris $ 0.0000094$ 0.0000094 $ 0.0000094 Prisendring (1H) -0.64% Prisendring (1D) -0.20% Prisendring (7D) -2.02% Prisendring (7D) -2.02%

deerman (DEERMAN) sanntidsprisen er $0.00001373. I løpet av de siste 24 timene har DEERMAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001367 og et toppnivå på $ 0.00001391, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEERMAN er $ 0.00238264, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000094.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEERMAN endret seg med -0.64% i løpet av den siste timen, -0.20% over 24 timer og -2.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

deerman (DEERMAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.73K$ 13.73K $ 13.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.73K$ 13.73K $ 13.73K Opplagsforsyning 999.89M 999.89M 999.89M Total forsyning 999,890,079.0 999,890,079.0 999,890,079.0

Nåværende markedsverdi på deerman er $ 13.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEERMAN er 999.89M, med en total tilgang på 999890079.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.73K.