Decrypting pris i dag

Sanntids Decrypting (DCRYPT) pris i dag er $ 0.00305453, med en 1.98% endring de siste 24 timene. Nåværende DCRYPT til USD konverteringssats er $ 0.00305453 per DCRYPT.

Decrypting rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 170,778, med en sirkulerende forsyning på 55.91M DCRYPT. I løpet av de siste 24 timene DCRYPT har den blitt handlet mellom $ 0.00298152(laveste) og $ 0.0030909 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01196398, mens tidenes laveste notering var $ 0.00207953.

Kortsiktig har DCRYPT beveget seg -0.23% i løpet av den siste timen og -20.40% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Decrypting (DCRYPT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 170.78K$ 170.78K $ 170.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 305.45K$ 305.45K $ 305.45K Opplagsforsyning 55.91M 55.91M 55.91M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

