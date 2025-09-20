DeCats (DECATS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 114.92$ 114.92 $ 114.92 Laveste pris $ 0.501843$ 0.501843 $ 0.501843 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.71% Prisendring (7D) -4.71%

DeCats (DECATS) sanntidsprisen er $0.64156. I løpet av de siste 24 timene har DECATS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DECATS er $ 114.92, mens den rekordlave prisen er $ 0.501843.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DECATS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeCats (DECATS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.42K$ 6.42K $ 6.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.42K$ 6.42K $ 6.42K Opplagsforsyning 10.00K 10.00K 10.00K Total forsyning 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Nåværende markedsverdi på DeCats er $ 6.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DECATS er 10.00K, med en total tilgang på 10000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.42K.